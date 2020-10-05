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В Беларуси с начала протестов задержали уже более 13,5 тысяч человек

Автор: Игорь Литвиненко

В Беларуси с начала протестных акций были задержаны не менее 13 550 демонстрантов. Протесты против режима Александра Лукашенко продолжаются в стране с 9 августа.

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Об этом сообщает "Наша Нива".

Такие данные издание собрало, основываясь на официальной статистике Министерства внутренних дел Беларуси, а также правозащитников. В начале протестов силовики не предоставляли точную информацию о задержанных.

Отмечается, что этим летом в Беларуси было задержано больше людей, чем за два года силового подавления оппозиционных сил в Польше в период с 1981 по 1983 года.

"Для того, чтобы люди в других странах могли представить себе масштаб полицейских операций в Беларуси по численности населения, это количество задержаний соответствует примерно 205 тысячам по отношению к населению России, 60 тысячам - Польше или Украине. В любом случае, это самое большое число задержаний в истории Беларуси", - сообщает издание.

Напомним, за вчера, 4 октября, в Беларуси силовики официально подтвердили задержание 317 протестующих.

Также РБК-Украина писало, что среди задержанных в воскресенье в Беларуси - 10 журналистов.

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