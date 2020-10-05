В Білорусі з початку протестів затримали вже понад 13,5 тисяч осіб

В Білорусі з початку протестних акцій були затримані не менше 13 550 демонстрантів. Протести проти режиму Олександра Лукашенка тривають в країні з 9 серпня.

Про це повідомляє "Наша Нива".

Такі дані видання зібрало, грунтуючись на офіційній статистиці Міністерства внутрішніх справ Білорусі, а також правозахисників. На початку протестів силовики не надавали точну інформацію про затриманих.

Зазначається, що цим літом в Білорусі було затримано більше людей, ніж за два роки силового придушення опозиційних сил у Польщі в період з 1981 по 1983 року.

"Для того, щоб люди в інших країнах могли уявити собі масштаб поліцейських операцій в Білорусі за чисельністю населення, ця кількість затримань відповідає приблизно 205 тисячам по відношенню до населення Росії, 60 тисяч - Польщі або Україні. У будь-якому випадку, це найбільше число затримань в історії Білорусі", - повідомляє видання.

Нагадаємо, вчора, 4 жовтня, у Білорусі силовики офіційно підтвердили затримання 317 протестувальників.

Також РБК-Україна писало, що серед затриманих у неділю в Білорусі - 10 журналістів.