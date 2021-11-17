Из Беларуси с любовью. Как Украина готовится встречать мигрантов

Александр Лукашенко и Владимир Путин начали раскручивать мигрантский кризис еще весной текущего года. Специальными рейсами в страну "последнего диктатора Европы" начали свозить мигрантов из Ирака, Сирии, Афганистана и бедных африканских стран. Поток "живой силы" белорусские силовики направили против европейских соседей – Литвы, Латвии и Польши. Последние в срочном порядке усилили свои рубежи и начали строить стены.

В терминальную стадию конфликт перешел в ноябре. Сотни организованных групп мигрантов, включая малолетних детей, разбили лагеря в непосредственной близости от польских пунктов пропуска, а затем начали их штурмовать, забрасывая пограничников камнями. Сдерживать их пока что получается только водометами, слезоточивым газом и свето-шумовыми гранатами.

Кризис усугубляется с каждым днем, угрожая перерасти в полноценное вооруженное столкновение между странами. Отреагировала на происходящее и Украина. СНБО провел экстренное совещание в Волынской области, а МВД объявило о срочном строительстве "стены" на границе с Беларусью.

Между польскими силовиками и беженцами начались столкновения (twitter.com/MON_GOV_PL)

Узкое горлышко

Голубые воды самого большого и глубокого украинского озера – Свитязь – постепенно окрашиваются в багровый цвет. Это садящееся в закат солнце медленно скрывает от посторонних глаз тысячелетний водоем, окаймленный густыми полесскими лесами.

Обычно спокойный воздух Шацкого национального парка в последние дни наполнился неким тревожным ожиданием. Этот отдаленный живописный участок Украины – единственный граничащий с агрессивной в последние дни Беларусью и со спокойной европейской Польшей.

Если мигранты, направляемые режимом Лукашенко, замерзнут в своих палаточных лагерях или устанут от тщетных попыток проломить ряды польских пограничников, они вполне могут обратить свой взор южнее – на Волынскую область Украины. И использовать ее территорию как транзит для дальнейшего прорыва в Европу.

Именно об этом местным жителям говорил и министр внутренних дел Денис Монастырский, посетивший районный центр Шацк 11 ноября. После этого визита местные власти перешли в режим готовности к обороне от возможного прорыва с севера.

"Там, где тонко, там и рвется. Мы ведь имеем две границы – и с Польшей, и Беларусью – поэтому мы первые, кто может столкнуться с этим вопросом миграции", – рассказал РБК-Украина сельский голова Шацка Сергей Карпук. От этого поселка до ближайшего пункта пропуска с белоруской границей всего около 10 километров, до польского – около 20.

Мигранты пытаются прорваться в ЕС (Фото: twitter.com/HRDefsEN)

Через неделю Карпуку исполнится 34 года. Мигрантский кризис в соседних государствах заставляет его все последние дни проводить в бесчисленных совещания и встречах с чиновниками. Главе ОТГ нужно успокоить местное население, "подогреваемое" фейковыми новостями, и решить вопрос с размещением силовиков, которые отправлены сюда на усиление госграницы.

Кроме приезжих правоохранителей, сдерживать мигрантов готовы уже и местные добровольцы и бойцы теробороны. План их мобилизации готов.

"Мы обращались по линии министерства к организациям ветеранов АТО, которые есть на нашей территории, и другим общественным формированиям. Чтобы в случае необходимости быстро мобилизоваться и помочь. Списки обрабатывает военкомат, так как он заведует вопросом территориальной обороны. Обзвонили, сообщили, дополнительно дали план мобилизации", – объясняет Карпук.

Местные власти попросили жителей района информировать полицию в случае обнаружения подозрительных лиц и "граждан Ближнего Востока". Пока такие сообщения от бдительных граждан не поступали. Разъяснительная компания среди местного населения продолжается.

"Робота с людьми проводится, чтобы не было панических настроений. Чтобы люди при выявлении кого-либо постороннего сообщали сразу в полицию, пограничникам или местному самоуправлению. В то же время люди видят, что пошла мобилизация, усилили границу и личный состав пограничников, Нацполиции и Нацгвардии. Поэтому могу сказать, что нет сейчас никаких таких панических или воинствующих настроений среди населения", – уверяет глава ОТГ.

Никакие дополнительные ограничения для жителей приграничного района пока не вводились, добавляет он. Как и раньше, для посещения приграничной полосы необходимо получить справку от Погранслужбы. Правда, учитывая, что сейчас идет сезон охоты, граждан просят быть более бдительными.

Активные мероприятия по обороне своих границ, считает руководитель Шацкой ОТГ, должны "отпугнуть" нелегалов на беларусской стороне.

"Я думаю, что информированность той стороны, что у нас началось усиление, что сюда нет даже смысла идти, тоже сыграет свою роль. Эти меры с нашей стороны в какой-то степени можно назвать профилактическими. Чтобы предотвратить возможный прорыв", – говорит Карпук.

Живой щит

В высших эшелонах украинской власти не все разделяют оптимизм молодого градоначальника из Волынской области. "В Беларуси уже около 16 тысяч человек – так называемых беженцев. Эта ситуация может коснуться нас напрямую, поэтому мы должны принять все необходимые меры реагирования", – отметил секретарь СНБО Алексей Данилов 14 ноября.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, хоть и считает польский сценарий маловероятным на наших широтах, но предупреждает, что "белорусские" нелегалы могут выйти из-под контроля местных силовиков.

"Могут измениться погодные условия или, например, ситуация с COVID обострится среди мигрантов. Соответственно, эти люди начнут неконтролируемо передвигаться в другую сторону", – сказал глава спецслужбы, философски отметив, что "контроль – вещь достаточно хрупкая".

Мигранты могут пытаться прорваться через Украину (Фото: twitter.com/HRDefsEN)

Те, кому, возможно, придется в первых рядах сдерживать нашествие беженцев, – пограничники – пока не многословны. Они определили 10 уязвимых участков на 200 километрах границы в Волынской области и занялись их инженерным обустройством.

В этот район подтянут резервы пограничников, полицейских и гвардейцев – всего около 8,5 тысячи человек. Это без учета бойцов теробороны, добровольцев общественных формирований и военных, которых также могут задействовать.

В Государственной пограничной службе сообщили РБК-Украина, что на данный момент ситуация на северных рубежах спокойная, движение групп мигрантов в сторону нашей границы нет. Если вдруг оно начнется, задача пограничников определена.

"Основная задача, которая ставится, это сдержать поток нелегальных мигрантов и не допустить их в Украину. Всеми имеющимися силами и средствами. Оружие не может быть применено. Только в случае явной угрозы жизни и здоровью военнослужащего", – сказал изданию спикер ведомства Андрей Демченко.

Если нелегал все-таки прорвет границу, то силовики попытаются его задержать, а затем выдворить в Беларусь в рамках реадмиссии. Соглашение о применении такой процедуры против нелегальных мигрантов Украина и Беларусь подписали 26 октября 2018 года, а вступило оно в силу год назад – в августе 2020-го.

В документе идет речь о том, что стороны обязуются принимать друг от друга нелегалов, которые нарушили границу и не препятствовать этому. Страны подписали соглашение, стремясь "развивать добрососедские и партнерские взаимоотношения". Выйти из него страны могут в целях "защиты национальной безопасности".

Впрочем, по состоянию на 16 ноября Беларусь не изъявила такого желания. А вот действие аналогичного соглашения о реадмиссии с Евросоюзом Лукашенко приостановил еще в середине октября.

Источник РБК-Украина в силовых структурах считает, что действующее соглашение о реадмиссии Беларуси и Украины является одной из причин, почему сценарий "мигрантского кризиса" не должен повториться на наших границах. Вторая причина, как не парадоксально, это географическое положение.

Основные группы нелегалов в Беларуси скопились у польских пунктов пропуска, а не в лесах, так как белорусским силовикам туда удобнее и легче всего их подвозить по асфальтированным дорогам.

"Большая часть нашей границы с Беларусью – это леса и болота, поэтому туда достаточно сложно организованно переправить большие группы мигрантов", – резюмирует собеседник.

Инженерные сооружения, как у Польши, говорит он, наши пограничники возвести еще не успели. И при худшем развитии событий оборонять государственные рубежи от мигрантов украинским силовикам придется "живым щитом", прогнозирует источник.