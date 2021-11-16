ru ua
Вт, 16 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Мигранты все ближе. Что происходит на границе Польши и Беларуси: видеотрансляция

Новина українською →
Вторник 16 ноября 2021 11:45
Мигранты все ближе. Что происходит на границе Польши и Беларуси: видеотрансляция Фото: мигранты на границе с Польшей (t me nexta tv)
Автор: Юлия Бойко

Сегодня, 16 ноября, мигранты на границе с Польшей перешли в наступление. Они прорвали забор с белорусской стороны и атаковали польских силовиков камнями и бутылками, те в ответ применили слезоточивый газ и водомет.

РБК-Украина следит за ситуацией на границе Польши и Беларуси.

Атака мигрантов

Утром группа мужчин проделала дыру в белорусском заборе и с палками бросилась на забор на польской стороне, пытаясь его сломать. Кроме того, мигранты начали забрасывать силовиков камнями и бутылками.

В ответ польские силовики применили газ и водомет. По состоянию на сейчас атака мигрантов отражена, но рядом с их лагерем постоянно слышны выстрелы.

Вертолет патрулирует границу

На границу вылетел польский вертолет для патрулирования ситуации. Польская полиция заявляет, что белорусские силовики никак не реагируют на агрессию мигрантов.

Тем временем дети мигрантов на пограничном переходе "Брузги" подошли к забору и начали просить польских пограничников о помощи. Среди мигрантов были замечены плакаты с призывами к правам человека.

Напомним, вчера вечером группа мигрантов из несколько сотен человек тоже попыталась прорваться на территорию Польшу, забросав польских силовиков камнями. Одному из пострадавших пробило шлем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Польша
NEWS
Мигранты все ближе. Что происходит на границе Польши и Беларуси: видеотрансляция
Мигранты все ближе. Что происходит на границе Польши и Беларуси: видеотрансляция
DAILY
Напарник для Кличко. Как изменится власть в Киеве с новым законом о столице
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Напарник для Кличко. Как изменится власть в Киеве с новым законом о столице