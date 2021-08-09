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В Беларуси ликвидировали организацию лауреата Нобелевской премии

Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховный суд Беларуси удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации общественного объединения "Белорусский ПЕН-центр". Организацию возглавляла лауреат Нобелевской премии по литературе, член президиума Координационного совета страны Светлана Алексиевич.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал центра.

"По результатам второго судебного заседания по делу организации "Белорусский ПЕН-центр" был ликвидирован", - говорится в сообщении.

"Белорусский ПЕН-центр" был основан в 1989 году, как объединение литераторов страны. В 1990 году был принят в международный ПЕН-центр. Имеет статус "А" в ЮНЕСКО и консультативный в ООН. Алексиевич руководит центром с 2019 года.

Напомним, в конце июля Минюст Беларуси подал в суд иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов. В качестве причины в ведомстве назвали "повторное нарушение законодательства".

Отметим, в июле в Беларуси проходил массовые обыски и задержания журналистов и сотрудников СМИ.

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