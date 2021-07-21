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Власти Беларуси хотят ликвидировать ассоциацию журналистов страны: Минюст подал иск в суд

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Минск, Среда 21 июля 2021 16:56
Власти Беларуси хотят ликвидировать ассоциацию журналистов страны: Минюст подал иск в суд Фото: белорусские власти хотят ликвидировать в стране ассоциацию журналистов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Беларуси хотят ликвидировать Белорусскую ассоциацию журналистов (БАЖ). Минюст подал в суд соответствующий иск. В качестве причины такого решения в ведомстве назвали "повторное нарушение законодательства".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минюст Беларуси.

"В Верховный Суд исковое заявление о ликвидации данного общественного объединения", - говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что решение о ликвидации БАЖ принято после "неприятия мер по устранению нарушений законодательства" со стороны объединения после вынесенного письменного предупреждения.

"Данное общественное объединение не предприняло мер по устранению нарушений, что недопустимо", - уточнили в Минюсте.

Глава БАЖ Андрей Бастунец назвал действия властей "зачисткой" и пообещал правовыми методами защищать объединение.

"Все очевидно. Минюст даже не пытается хотя бы соблюсти приличия. Зачистка, да. Но я все время говорю: сегодня право нас не защищает, сегодня мы защищаем право. Поэтому, несмотря на очевидность ситуации и, казалось бы, ее безнадежность, мы будем правовыми методами защищать БАЖ и право. В том числе в суде", - написал он в Telegram-канале организации.

Напомним, в Беларуси проходят массовые обыски и задержания журналистов и сотрудников СМИ. В начале июля белорусские правоохранители ограничили доступ к изданию "Наша Ніва", а у редакторов прошли обыски.

В мае белорусские силовики задержали 15 сотрудников издания TUT.BY. В середине июля им продлили содержание под стражей до 18 сентября 2021 года.

в Беларуси задержали главного редактора новостного портала Hrodna.life.

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