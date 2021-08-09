У Білорусі ліквідували організацію лауреата Нобелівської премії

Верховний суд Білорусі задовольнив позов Міністерства юстиції про ліквідації громадського об'єднання "Білоруський ПЕН-центр". Організацію очолювала лауреат Нобелівської премії з літератури, член Президії Координаційної ради країни Світлана Алексієвич.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал центру.
"За результатами другого судового засідання у справі організації "Білоруський ПЕН-центр" був ліквідований", - йдеться в повідомленні.
"Білоруський ПЕН-центр" був заснований в 1989 році, як об'єднання літераторів країни. У 1990 році був прийнятий в міжнародний ПЕН-центр. Має статус "А" в ЮНЕСКО і консультативний в ООН. Алексієвич керує центром з 2019 року.
Нагадаємо, в кінці липня Мін'юст Білорусі подав до суду позов про ліквідацію Білоруської асоціації журналістів. У якості причини у відомстві назвали "повторне порушення законодавства".
Відзначимо, в липні у Білорусі проходив масові обшуки і затримання журналістів і співробітників ЗМІ.