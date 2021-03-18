В Беларуси кризис: Тихановская запускает голосование за переговоры с властями

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что в Беларуси кризис. Она запускает общенациональное голосование за переговоры с властями.
Об этом она заявила в своем видеообращении.
Она заявила, что запускают большое голосование на платформе "Голос".
"Каждый из вас знает, что в стране кризис. И разрешить его мы можем мирным путем - через переговоры при международном посредничестве", - заявила она.
Голосование запускается, по ее словам, чтобы провести переговоры "с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения".
Она отметила, что первые результаты будут озвучены ко Дню Воли - 25 марта.
В феврале Тихановская заявила, что оппозиция в Беларуси "потеряла улицы". Она тогда заявила, что предпринимаются попытки связать между собой различные оппозиционные объединения - на уровне врачей, учителей, бывших силовиков.
Напомним, Александр Лукашенко заявил, что нужно быть готовыми к новым протестам в стране.
Отметим, в международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что сейчас в Беларуси началась новая волна репрессий.
Кроме того, Лукашенко считает, что оппоненты власти стремятся все делать для того, чтобы сломать страну.