В Беларуси кризис: Тихановская запускает голосование за переговоры с властями

Она заявила, что запускают большое голосование на платформе "Голос".

"Каждый из вас знает, что в стране кризис. И разрешить его мы можем мирным путем - через переговоры при международном посредничестве", - заявила она.

Голосование запускается, по ее словам, чтобы провести переговоры "с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения".

Она отметила, что первые результаты будут озвучены ко Дню Воли - 25 марта.

В феврале Тихановская заявила, что оппозиция в Беларуси "потеряла улицы". Она тогда заявила, что предпринимаются попытки связать между собой различные оппозиционные объединения - на уровне врачей, учителей, бывших силовиков.