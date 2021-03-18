UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Беларуси кризис: Тихановская запускает голосование за переговоры с властями

Автор: Анастасия Рокитна

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что в Беларуси кризис. Она запускает общенациональное голосование за переговоры с властями.

Об этом она заявила в своем видеообращении.

Она заявила, что запускают большое голосование на платформе "Голос".

"Каждый из вас знает, что в стране кризис. И разрешить его мы можем мирным путем - через переговоры при международном посредничестве", - заявила она.

Голосование запускается, по ее словам, чтобы провести переговоры "с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения".

Она отметила, что первые результаты будут озвучены ко Дню Воли - 25 марта.

В феврале Тихановская заявила, что оппозиция в Беларуси "потеряла улицы". Она тогда заявила, что предпринимаются попытки связать между собой различные оппозиционные объединения - на уровне врачей, учителей, бывших силовиков.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что нужно быть готовыми к новым протестам в стране.

Отметим, в международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что сейчас в Беларуси началась новая волна репрессий.

Кроме того, Лукашенко считает, что оппоненты власти стремятся все делать для того, чтобы сломать страну.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины БеларусьголосованиеСветлана Тихановская
Читайте также
Лукашенко о возможных протестах в Беларуси: должны иметься инструменты реагирования
Проект закона о запрете импорта тока из России и Беларуси передан на рассмотрение парламента
Прогноз погоды