У Білорусі криза: Тіхановська запускає голосування за переговори з владою

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що в Білорусі криза. Вона запускає загальнонаціональне голосування за переговори з владою.
Про це заявила у своєму відеозверненні.
Вона заявила, що запускають велике голосування на платформі "Голос".
"Кожен з вас знає, що в країні криза. І вирішити його ми можемо мирним шляхом, через переговори при міжнародному посередництві", - заявила вона.
Голосування запускається, за її словами, щоб провести переговори "з тими представниками режиму, які готові думати про майбутнє і приймати зрілі рішення".
Вона зазначила, що перші результати будуть озвучені до Дня Волі - 25 березня.
У лютому Тіхановська заявила, що опозиція в Білорусі "втратила вулиці". Вона тоді заявила, що робляться спроби пов'язати між собою різні опозиційні об'єднання - на рівні лікарів, вчителів, колишніх силовиків.
Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що потрібно бути готовими до нових протестів в країні.
Зазначимо, у міжнародній правозахисній організації Amnesty International заявили, що зараз у Білорусі почалася нова хвиля репресій.
Крім того, Лукашенко вважає, що опоненти влади прагнуть все робити для того, щоб зламати країну.