У Білорусі криза: Тіхановська запускає голосування за переговори з владою

Вона заявила, що запускають велике голосування на платформі "Голос".

"Кожен з вас знає, що в країні криза. І вирішити його ми можемо мирним шляхом, через переговори при міжнародному посередництві", - заявила вона.

Голосування запускається, за її словами, щоб провести переговори "з тими представниками режиму, які готові думати про майбутнє і приймати зрілі рішення".

Вона зазначила, що перші результати будуть озвучені до Дня Волі - 25 березня.

У лютому Тіхановська заявила, що опозиція в Білорусі "втратила вулиці". Вона тоді заявила, що робляться спроби пов'язати між собою різні опозиційні об'єднання - на рівні лікарів, вчителів, колишніх силовиків.