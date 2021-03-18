RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Білорусі криза: Тіхановська запускає голосування за переговори з владою

Автор: Анастасія Рокитна

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що в Білорусі криза. Вона запускає загальнонаціональне голосування за переговори з владою.

Про це заявила у своєму відеозверненні.

Вона заявила, що запускають велике голосування на платформі "Голос".

"Кожен з вас знає, що в країні криза. І вирішити його ми можемо мирним шляхом, через переговори при міжнародному посередництві", - заявила вона.

Голосування запускається, за її словами, щоб провести переговори "з тими представниками режиму, які готові думати про майбутнє і приймати зрілі рішення".

Вона зазначила, що перші результати будуть озвучені до Дня Волі - 25 березня.

У лютому Тіхановська заявила, що опозиція в Білорусі "втратила вулиці". Вона тоді заявила, що робляться спроби пов'язати між собою різні опозиційні об'єднання - на рівні лікарів, вчителів, колишніх силовиків.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що потрібно бути готовими до нових протестів в країні.

Зазначимо, у міжнародній правозахисній організації Amnesty International заявили, що зараз у Білорусі почалася нова хвиля репресій.

Крім того, Лукашенко вважає, що опоненти влади прагнуть все робити для того, щоб зламати країну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України БілорусьголосованиеСвітлана Тіхановська
Читайте також
Лукашенко про можливі протести в Білорусі: повинні бути інструменти реагування
Проект закону про заборону імпорту струму з Росії та Білорусі передано на розгляд парламенту
Прогноз погоди