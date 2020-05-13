У Білорусі на коронавірус захворіли понад 25 тис. осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Від вірусу вилікувались понад 7 тисяч пацієнтів

У Білорусі станом на середу, 13 травня, лабораторно підтвердили 25 825 випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє "Белта".

При цьому наголошується, що одужали і виписані 7711 пацієнтів з COVID-19.

За весь період поширення інфекції на території країни померли 146 пацієнтів з низкою хронічних захворювань з виявленою коронавірусом.

Всього в Білорусі було проведено 296 380 тестів.

Нагадаємо, Білорусь за темпами поширення COVID-19 випереджає сусідні країни. При цьому у Всесвітній організації охорони здоров'я закликали країну посилити карантин.

Незважаючи на це, президент Білорусі Олександр Лукашенко виступає проти введення карантину в країні, заявляючи, що громадянам "це не треба".

Додамо, що за минулу добу в Україні заразилися 402 людини. Загальна кількість інфікованих досягла 16 425 осіб. У порівнянні з попереднім днем кількість нових випадків зросла майже на 30.