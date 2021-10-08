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В Беларуси количество политзаключенных за неделю выросло на сотню, - правозащитники

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Беларусь, Пятница 08 октября 2021 19:05
В Беларуси количество политзаключенных за неделю выросло на сотню, - правозащитники Фото: в Беларуси количество политзаключенных за неделю выросло на сотню (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно данным правозащитного центра, сегодня в Беларуси незаконно задержаны и признаны политическими заключенными 801 человек. Среди них блогеры, активисты, кандидаты в президенты и другие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на правозащитный центр "Весна"

"Большая часть этих людей попала под политически мотивированное уголовное преследование в связи событиями, которые развернулись во время и после кампании по выборам президента Беларуси в 2020 году", - пишет пресс-служба правозащитного центра.

Согласно данным центра, количество политических заключенных стремительно выросло на сотню из-за задержавний 30 и 31 сентября, а также 1 октября. Только 29 сентября их количество составляло 702 человека.

Напомним, что РБК-Украина писало о том, что 702 человека в Беларуси признаны политическими заключенными.

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