В Беларуси количество политзаключенных за неделю выросло на сотню, - правозащитники

Согласно данным правозащитного центра, сегодня в Беларуси незаконно задержаны и признаны политическими заключенными 801 человек. Среди них блогеры, активисты, кандидаты в президенты и другие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на правозащитный центр " Весна "

"Большая часть этих людей попала под политически мотивированное уголовное преследование в связи событиями, которые развернулись во время и после кампании по выборам президента Беларуси в 2020 году", - пишет пресс-служба правозащитного центра.

Согласно данным центра, количество политических заключенных стремительно выросло на сотню из-за задержавний 30 и 31 сентября, а также 1 октября. Только 29 сентября их количество составляло 702 человека.