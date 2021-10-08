В Білорусі кількість політв'язнів за тиждень зросла на сотню, - правозахисники
Згідно з даними правозахисного центру, сьогодні в Білорусі незаконно затримані й визнані політичними в'язнями 801 людина. Серед них блогери, активісти, кандидати в президенти та інші.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на правозахисний центр "Весна"
"Велика частина цих людей потрапила під політично мотивоване кримінальне переслідування у зв'язку подіями, які розгорнулися під час і після кампанії з виборів президента Білорусі в 2020 році", - пише пресслужба правозахисного центру.
Згідно з даними центру, кількість політичних в'язнів стрімко зросла на сотню через затримання 30 й 31 вересня, а також 1 жовтня. Лише 29 вересня їх кількість становила 702 особи.
Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що 702 людини в Білорусі визнані політичними в'язнями.