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В Беларуси уже более 700 политических заключенных, - правозащитники

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Беларусь, Среда 29 сентября 2021 16:33
В Беларуси уже более 700 политических заключенных, - правозащитники Фото: в Беларуси уже более 700 политических заключенных (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно данным правозащитного центра, сегодня в Беларуси 702 человека признаны политическими заключенными. Большинство из них были незаконно задержаны во время событий, которые развернулись на фоне выборов президента в 2020 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на правозащитный центр "Весна"

"Блогеры, бизнесмены, активисты штабов кандидатов в президенты, участники акций протеста находятся в местах несвободы, вдали от своих родных и близких из-за того, что не побоялись воспользоваться своими правами – правом на участие в мирных собраниях, на высказывание своего мнения и на участие в политической жизни страны", - отмечает прессслужба.

Как сообщает центр, только с 21 по 23 сентября в Беларуси задержали 11 человек - работников заводов и представителей забастовочных комитетов "Гродно Азота", Белорусского металлургического завода, Белорусской железной дороги и "Нафтана". Сейчас их содержат в СИЗО. Задержание связывают якобы с деятельностью организации "Рабочее движение", которая была признана экстремистской в Беларуси.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что, согласно данным правозащитного центра "Весна", по состоянию на декабрь 2020 года, в Беларуси 157 человек были признаны политическими заключенными.

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