В Беларуси уже более 700 политических заключенных, - правозащитники

Согласно данным правозащитного центра, сегодня в Беларуси 702 человека признаны политическими заключенными. Большинство из них были незаконно задержаны во время событий, которые развернулись на фоне выборов президента в 2020 году.

"Блогеры, бизнесмены, активисты штабов кандидатов в президенты, участники акций протеста находятся в местах несвободы, вдали от своих родных и близких из-за того, что не побоялись воспользоваться своими правами – правом на участие в мирных собраниях, на высказывание своего мнения и на участие в политической жизни страны", - отмечает прессслужба.

Как сообщает центр, только с 21 по 23 сентября в Беларуси задержали 11 человек - работников заводов и представителей забастовочных комитетов "Гродно Азота", Белорусского металлургического завода, Белорусской железной дороги и "Нафтана". Сейчас их содержат в СИЗО. Задержание связывают якобы с деятельностью организации "Рабочее движение", которая была признана экстремистской в Беларуси.