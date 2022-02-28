Из Беларуси по Киеву запустили три баллистические ракеты, - Арестович

Из Беларуси по Украине запустили три баллистические ракеты. Одна из них была сбита ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

"Произошел воздушный налет. Ракетные удары по Украине, по Киеву. Три ракеты. Одну сбили, одна неизвестно где. Одна попала в Софиевскую Борщаговку", - сообщил Арестович.

Напомним, российские войска остановились на киевском направлении. Украинская авиация бьет по врагу.

Ранее Арестович сообщил, что войска РФ, после того, как их разгромили - перешли в тактическое отступление.

РБК-Украина писало о том, что вчера в Василькове Киевской области стихли ожесточенные бои с боевиками. Противник понес большие потери.