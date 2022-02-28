З Білорусі по Києву запустили три балістичні ракети, - Арестович

З Білорусі по Україні запустили три балістичні ракети. Одна з них була збита ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника керівника Офісу президента України Олексія Арестовича.

"Стався повітряний наліт. Ракетні удари по Україні, по Києву. Три ракети. Одну збили, одна невідомо де. Одна потрапила в Софіївську Борщагівку", - повідомив Арестович.

Нагадаємо, російські війська зупинилися на київському напрямку. Українська авіація б'є по ворогу.

Раніше Арестович повідомив, що війська РФ, після того, як їх розгромили - перейшли в тактичний відступ.

РБК-Україна писало про те, що вчора у Василькові Київської області стихли запеклі бої з бойовиками. Противник зазнав великих втрат.