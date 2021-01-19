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У Білорусі видання Tut.by остаточно позбавили статусу ЗМІ

Мінськ, Вівторок 19 січня 2021 11:19
У Білорусі видання Tut.by остаточно позбавили статусу ЗМІ
Фото: логотип Tut.by (reform.by)
Автор: Игорь Литвиненко

У Білорусі остаточно позбавили видання Tut.by статусу ЗМІ. 19 січня Економічний суд Мінська відхилив скаргу видання на рішення.

Про це повідомляє Tut.by.

Суд 19 січня розглянув апеляцію ТОВ "ТУТ БАЙ Медіа", однак не знайшов підстав для скасування постанови.

"З 19 січня 2021 року воно офіційно вступає в силу. TUT.BY позбавляється статусу ЗМІ", - повідомили у виданні.

Наголошується, що згідно з білоруським законодавством, позбавлення видання статусу ЗМІ можливо після двох письмових попереджень протягом одного року. З 7 серпня портал отримав одразу чотири попередження.

Після позбавлення статусу ЗМІ Tut.by продовжить свою роботу інтернет-ресурс.

"За законом, власник інтернет-ресурсу має право збирати, одержувати, передавати і поширювати інформацію будь-яким способом відповідно до законодавством Республіки Білорусь, викладати на інтернет-ресурсі особисті судження і оцінки з вказівкою власного імені або псевдоніма", - пояснили у виданні.

Нагадаємо, на початку грудня 2020 року Економічний суд Мінська позбавив портал Tut.by статусу ЗМІ. Однак видання подало апеляцію на таке рішення.

Відзначимо, в Мінінформації Білорусі ще восени повідомляли, що видання позбудеться статусу ЗМІ.

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