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В Беларуси издание Tut.by лишили статуса СМИ

Минск, Четверг 03 декабря 2020 13:23
В Беларуси издание Tut.by лишили статуса СМИ
Фото: логотип Tut.by (reform.by)
Автор: РБК-Украина

Экономический суд города Минска лишил портал tut.by статуса СМИ. Генеральный директор издания Людмила Чекина заявила, что решение суда будет обжаловано.

Об этом сообщает "Интерфакс-запад".

"Лишение tut.by статуса сетевого ресурса повлечет за собой ущемление интересов национальных игроков на рынке СМИ и будет способствовать приходу на этот рынок иностранных игроков, а также анонимных телеграм-каналов", - заявил адвокат издания Сергей Зикрацкий.

Напомним, в конце сентября Министерство информации Беларуси обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания tut.by, из-за чего портал может лишиться статуса СМИ.

Основанием стали ранее вынесенные предупреждения Мининформа. Ведомство высказывало претензии по поводу материалов о проведении выборов, деятельности Комитета государственного контроля, белорусской таможни и дела, заведенного на дочь одного из редакторов портала.

С 7 августа по 15 сентября издание получило четыре письменных предупреждения в связи с нарушением статей 4 и 49 белорусского закона о СМИ.

Ранее в Мининформации Беларуси заявили, что с 1 октября белорусское издание лишиться статуса СМИ.

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