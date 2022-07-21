В Беларуси граждан агитируют вступать в частные военные компании РФ, - Генштаб
В Беларуси призывают население подписывать контракты с российскими частными военными компаниями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
"В течение июля текущего года, на территории республики Беларусь, продолжается кампания по агитации граждан этой страны к подписанию контрактов с российскими частными военными компаниями", - сказано в нем.
Отмечается, что в таких мероприятиях принимают активное участие военные комиссариаты Вооруженных сил Беларуси.
Напомним, Беларусь продлила до 31 июля военные учения вблизи границ с Украиной.
Кроме того, разведка предупреждает, что Беларусь может готовить диверсионно-разведывательные группы в северных областях Украины.
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