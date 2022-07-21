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В Беларуси граждан агитируют вступать в частные военные компании РФ, - Генштаб

Новина українською →
Беларусь, Четверг 21 июля 2022 18:40
В Беларуси граждан агитируют вступать в частные военные компании РФ, - Генштаб Фото: в Беларуси граждан агитируют вступать в частные военные компании РФ (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Беларуси призывают население подписывать контракты с российскими частными военными компаниями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"В течение июля текущего года, на территории республики Беларусь, продолжается кампания по агитации граждан этой страны к подписанию контрактов с российскими частными военными компаниями", - сказано в нем.

Отмечается, что в таких мероприятиях принимают активное участие военные комиссариаты Вооруженных сил Беларуси.

Напомним, Беларусь продлила до 31 июля военные учения вблизи границ с Украиной.

Кроме того, разведка предупреждает, что Беларусь может готовить диверсионно-разведывательные группы в северных областях Украины.

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