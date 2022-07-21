В Беларуси граждан агитируют вступать в частные военные компании РФ, - Генштаб

Фото: в Беларуси граждан агитируют вступать в частные военные компании РФ (Getty Images)

В Беларуси призывают население подписывать контракты с российскими частными военными компаниями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.