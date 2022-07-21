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Разведка предупредила об угрозе со стороны Беларуси: в чем причина

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Киев, Четверг 21 июля 2022 14:20
Разведка предупредила об угрозе со стороны Беларуси: в чем причина Фото: разведка предупредила об угрозе проникновения из Беларуси ДРГ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Белорусские войска, находящиеся вблизи границы с Украиной, не несут угрозы. Однако Беларусь может готовить диверсантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого во время брифинга.

"Угроза в этом случае может быть только одна, что с территории Беларуси могут действовать диверсионно-разведывательные группы в наших северных областях. Это и разведка, и возможные диверсии", - объяснил Скибицкий.

В то же время представитель разведки заверил, что украинские военные отслеживают действия на территории Беларуси, чтобы быть готовыми к возможному наступлению. Пока не фиксируется создание вражеских наступательных групп.

По словам Скибицкого, на белорусских аэродромах остается часть российской военной техники, в частности авиации. Поэтому есть угроза ударов по территории Украины.

Напомним, Беларусь продолжила военные учения вблизи границ Украины минимум до 23 июля.

Но украинские защитники продолжают укреплять оборону на севере и минируют пограничные участки.

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