Лукашенко продолжает военные учения: готова ли сейчас его армия к наступлению

Беларусь продолжила военные учения вблизи границ с Украиной. Они продлятся минимум до 31 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

При этом отмечается, что проведение учений на белорусских полигонах. 24 июля станет выходным днем для всех полигонов, а для некоторых полигонов и 23 июля.

По данным мониторинговой группы, в целом продолжение учений на белорусских полигонах выглядит так:

Борисовский (227-й) до 31.07;

Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 31.07;

Гожский (под Гродно) до 29.07;

Брестский до 31.07;

Репище (Осиповичи) до 29.07;

Марьина Горка до 31.07;

Лосвидо (под Витебском) до 31.07;

Неман (под Березовкой) до 30.07;

Обуз-Лесной (под Барановичами) 29.07;

Чепелево (под Слонимом) до 29.07;

Доманово (под Ивацевичами) до 30.07;

Стрельбище под Старыми Дорогами до 29.07;

Заслонове (под Лепелем) до 31.07.

Указано, что белорусская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему, не готова к масштабным наступательным операциям из-за отсутствия реального боевого опыта.

Вместе с тем мониторинговая группа напоминает, что очередное продолжение учений на неделю длится с 29 апреля, а общее количество продолжений составило 13 недель.

Что происходит в Беларуси и есть ли угроза для Украины

Напомним, в апреле этого года лидер белорусского режима Александр Лукашенко поручил создать командование войск на границе с Украиной якобы из-за угрозы со стороны нашей страны.

Сам же Лукашенко неоднократно выкрикивал угрожающие заявления в сторону Украины, в частности, допуская войну за западную часть нашего государства, чтобы якобы ее "не оттяпали".

Кроме того, он также говорил, что в союзе Беларуси и России создана единая группировка Вооруженных сил. Поэтому участие белорусской армии в войне против Украины было определено давно.

При этом в Офисе президента Украины заявили, что готовы к возможному нападению Беларуси и предупредят о нем заранее.

В свою очередь ВСУ срочно обратились к войскам Беларуси и предупредили, что "только один их шаг сделает нас врагами".

Между тем, по оценке украинской разведки, на сегодня нет прямой угрозы наступления белорусской армии, но Минск может готовить диверсантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.