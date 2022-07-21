В Білорусі громадян агітують вступати до приватних військових компаній РФ, - Генштаб

Фото: в Білорусі громадян агітують вступати до приватних військових компаній РФ (Getty Images)

В Білорусі закликають населення підписувати контракти з російськими приватними військовими компаніями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.