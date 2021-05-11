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В Беларуси горит Будславский костел, обрушилась крыша здания

Автор: Анастасия Рокитна

В Беларуси произошел масштабный пожар в костеле в Будславе. Крыша над центральным нефом костела полностью уничтожена огнем и обрушилась.

Об этом сообщает "БелТА".

Сообщается, что с помощью волонтеров из храма вывезли все возможное: богослужебные принадлежности, иконы, книги и другие переносные вещи. Святыню - образ Матери Божией Будславской - перевезли в безопасное место.

Фото: в Беларуси горит костел (vgr.by)

На месте пожара работают 12 автоцистерн, 4 автолестницы, 2 автоколенчатых подъемника и насосно-рукавный автомобиль. Огонь удалось локализировать только в 11:24.

Сообщается, что на момент загорания в костеле прихожан не было.

Будславский костел - памятник позднего барокко в Беларуси. Его архитектура признана уникальной и не имеющей аналогов на землях всей бывшей Речи Посполитой.

Напомним, ранее полиция открыла дело из-за масштабного пожара в Виннице.

Также в Луганской области на территории воинской части произошло возгорание бензовоза.

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