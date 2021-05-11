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У Білорусі горить Будславський костел, обвалився дах будівлі

Автор: Анастасія Рокитна

У Білорусі сталася масштабна пожежа в костелі в Будславі. Дах над центральним нефом костелу повністю знищений вогнем і обрушився.

Про це повідомляє "БелТА".

Повідомляється, що з допомогою волонтерів із храму вивезли все можливе: богослужбові приналежності, ікони, книги та інші переносні речі. Святиню - образ Матері Божої Будславської - перевезли в безпечне місце.

Фото: у Білорусі горить костел (vgr.by)

На місці пожежі працюють 12 автоцистерн, 4 автодрабини, 2 автоколенчатих підйомники і насосно-рукавний автомобіль. Вогонь вдалося локалізувати тільки об 11:24.

Повідомляється, що на момент загоряння в костелі прихожан не було.

Будславскій костел - пам'ятка пізнього бароко в Білорусі. Його архітектура визнана унікальною і не має аналогів на теренах всієї колишньої Речі Посполитої.

Нагадаємо, раніше поліція відкрила справу через масштабну пожежу в Вінниці.

Також в Луганській області на території військової частини сталося загоряння бензовозу.

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