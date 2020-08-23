Белорусская милиция готовится к разгону новых акций протеста

Фото: акция протеста в Минске (charter97.org)

В центре Минска сегодня пройдет марш с требованием ухода Лукашенко

Министерство внутренних дел Беларуси готовится к акциям, которые граждане страны намерены провести в воскресенье, 23 августа. Милиция называет эти мероприятия "несанкционированными" и предупреждает об ответственности.

Об этом говорится в видеообращении начальника минского управления МВД генерал-майора милиции Ивана Кубракова.

Как отметил генерал, "в течение двух недель на территории Минска проходят несанкционированных массовые мероприятия".

По его словам, в течение прошедших суток 67 протестных акций прошли в 55 населенных пунктах страны. Со стороны милиции было задействовано более 30 тысяч человек. Всего 22 августа задержано 26 граждан.

"Сегодня также готовятся разного рода акции. Некоторые граждане и интернет-ресурсы активно призывают принять в них участие. Напоминаем, что проведение несанкционированных массовых мероприятий противозаконно, за участие в них предусмотрена ответственность", - заявил генерал милиции.

Напомним, шествие "Марш новой Беларуси" начнется 23 августа в 14:00 на площади Независимости в Минске и пройдет по одноименному проспекту. Организаторы акции намерены озвучить несколько требований, среди которых "свобода всем задержанным и политзаключенным, суд над виновными в пытках и убийствах, уход Лукашенко".

Отметим, после президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, в Беларуси вспыхнули массовые протесты.

Силовики использовали светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы и огнестрельное оружие. Больше 7 тысяч человек задержали, из них 600 подали заявления о насилии со стороны милиции.

Отметим, бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уверена в отказе армии разгонять мирные акции в Беларуси.