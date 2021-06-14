В Беларуси на брифинг МИД привели арестованного Протасевича

На этом брифинге представители белорусских министерств и силовых органов представляют свою версию инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.

У Протасевича есть микрофон, но ему слова пока не давали.

Фото: Роман Протасевич на брифинге белорусского МИД (t.me/radiosvaboda)

Представитель белорусского МИД заявил, что никакой принудительной посадки рейса Афины-Вильнюс не было, а санкции со стороны Украины и Евросоюза были введены на "дискриминационной основе".

В белорусском Минобороны также опровергли утверждения о "воздушнои терроризм", объяснив, что истребитель МиГ-29 якобы не успел перехватить самолет Ryanair. В Минобороны отметили, что неподалеку самолета был истребитель, который патрулировал границу, но он якобы был на другой высоте и не мог повлиять на эту ситуацию.