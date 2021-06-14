У Білорусі на брифінг МЗС привели арештованого Протасевича

На цьому брифінгу представники білоруських міністерств та силових органів представляють свою версію інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair.

У Протасевича є мікрофон, але йому слова поки що не давали.

Фото: Роман Протасевич на брифінгу білоруського МЗС (t.me/radiosvaboda)

Представник білоруського МЗС заявив, що жодної примусової посадки рейсу Афіни-Вільнюс не було, а санкції з боку України та Євросоюзу були введені на "дискримінаційній основі".

У білоруському Міноборони також заперечили твердження про "повітряний тероризм", пояснивши, що винищувач МіГ-29 нібито не встиг перехопити літак Ryanair. У Міноборони зазначили, що неподалік літака був винищувач, який патрулював кордон, але він нібито був на іншій висоті та не міг вплинути на цю ситуацію.