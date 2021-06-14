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У Білорусі на брифінг МЗС привели арештованого Протасевича

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Мінськ, Понеділок 14 червня 2021 15:49
У Білорусі на брифінг МЗС привели арештованого Протасевича Фото: Роман Протасевич на брифінгу МЗС Білорусі (t.me/tutby_official)
Автор: Дмитро Левицький

Арештованого опозиційного журналіста Романа Протасевича привели на брифінг білоруського Міністерства закордонних справ. Брифінг присвячений примусовій посадці літака Ryanair в аеропорту Мінська.

Про це повідомляє білоруська редакція "Радіо Свобода".

На цьому брифінгу представники білоруських міністерств та силових органів представляють свою версію інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair.

У Протасевича є мікрофон, але йому слова поки що не давали.

У Білорусі на брифінг МЗС привели арештованого Протасевича

Фото: Роман Протасевич на брифінгу білоруського МЗС (t.me/radiosvaboda)

Представник білоруського МЗС заявив, що жодної примусової посадки рейсу Афіни-Вільнюс не було, а санкції з боку України та Євросоюзу були введені на "дискримінаційній основі".

У білоруському Міноборони також заперечили твердження про "повітряний тероризм", пояснивши, що винищувач МіГ-29 нібито не встиг перехопити літак Ryanair. У Міноборони зазначили, що неподалік літака був винищувач, який патрулював кордон, але він нібито був на іншій висоті та не міг вплинути на цю ситуацію.

Нагадаємо, білоруський режим примусово посадив літак Ryanair саме для того, щоб затримати Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. Протасевич та Сапега були редакторами опозиційних білоруських Telegram-каналів.

Після затримання Протасевич дав нібито "інтерв'ю" білоруському державному телеканалу, в якому "визнав вину" у закликах до протестів в Білорусі. Це "інтерв'ю" вважають примусовим допитом опозиціонером.

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Новини України В світі Ryanair Білорусь МИД Беларуси Роман Протасевич
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