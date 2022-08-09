В Беларуси анонсировали учения войск ПВО и военно-воздушных сил

В ведомстве отметили, что учения пройдут в соответствии с планом подготовки определенного рода войск.

"В период с 9 по 25 августа 2022 под руководством заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны пройдет оперативно-тактическое учение с родами войск ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой", - говорится в сообщении.

Так, мероприятия по боевой подготовке будут проходить в два этапа:

с 9 по 11 августа – в районах проведения учения на территории Республики Беларусь;

с 22 по 25 августа – в границах территории и воздушного пространства полигона "Ашулук" (Астраханская область, РФ).

В Минобороны РБ рассказали, что переброска войск на полигон "Ашулук" осуществляется железнодорожным и воздушными эшелонами.

"На обучение привлекаются личный состав и вооружение, военная и специальная техника от авиационных воинских частей, войск противовоздушной обороны и радиотехнических войск, а также боевые расчеты учебного заведения "Военная академия Республики", - добавили в ведомстве.

В ходе учений белорусская армия планирует повысить слаженность соединений и воинских частей при выполнении задач по назначению.