У Білорусі анонсували навчання військ ППО і військово-повітряних сил

У відомстві зазначили, що навчання пройдуть відповідно до плану підготовки певного роду військ.

"У період з 9 по 25 серпня 2022 року під керівництвом заступника командувача військово-повітряними силами і військами протиповітряної оборони пройде оперативно-тактичне навчання з родами військ ВПС і військ ППО з бойовою стрільбою", - йдеться в повідомленні.

Так, заходи з бойової підготовки проходитимуть у два етапи:

з 9 по 11 серпня - в районах проведення навчання на території Республіки Білорусь;

з 22 по 25 серпня - в межах території і повітряного простору полігону "Ашулук" (Астраханська область, РФ).

У Міноборони РБ розповіли, що перекидання військ на полігон "Ашулук" здійснюється залізничним і повітряними ешелонами.

"На навчання залучаються особовий склад та озброєння, військова та спеціальна техніка від авіаційних військових частин, військ протиповітряної оборони та радіотехнічних військ, а також бойові розрахунки навчального закладу" військова академія Республіки", - додали у відомстві.

В ході навчань білоруська армія планує підвищити злагодженість з'єднань і військових частин при виконанні завдань за призначенням.