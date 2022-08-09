У Білорусі анонсували навчання військ ППО і військово-повітряних сил

Білорусь починає нові військові навчання за участю військ протиповітряної оборони і військово-повітряними силами. Заходи з бойової підготовки розпочнуться вже сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міноборони Білорусі.
У відомстві зазначили, що навчання пройдуть відповідно до плану підготовки певного роду військ.
"У період з 9 по 25 серпня 2022 року під керівництвом заступника командувача військово-повітряними силами і військами протиповітряної оборони пройде оперативно-тактичне навчання з родами військ ВПС і військ ППО з бойовою стрільбою", - йдеться в повідомленні.
Так, заходи з бойової підготовки проходитимуть у два етапи:
У Міноборони РБ розповіли, що перекидання військ на полігон "Ашулук" здійснюється залізничним і повітряними ешелонами.
"На навчання залучаються особовий склад та озброєння, військова та спеціальна техніка від авіаційних військових частин, військ протиповітряної оборони та радіотехнічних військ, а також бойові розрахунки навчального закладу" військова академія Республіки", - додали у відомстві.
В ході навчань білоруська армія планує підвищити злагодженість з'єднань і військових частин при виконанні завдань за призначенням.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Білорусь ще на тиждень продовжила військові навчання на своїй території. Вони проходитимуть як мінімум до 13 серпня.
Також нещодавно стало відомо, що білоруський військовий контингент візьме участь у стратегічному командно-штабному навчанні "Схід-2022", яке пройде на території Росії.
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