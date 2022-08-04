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Белорусские войска поедут в Россию на стратегические учения: что известно

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Минск, Четверг 04 августа 2022 11:22
Белорусские войска поедут в Россию на стратегические учения: что известно Фото: белорусские войска поедут в Россию на стратегические учения (twitter.com/armscontrol_rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Белорусский воинский контингент примет участие в стратегическом командно-штабном учении "Восток-2022", которое пройдет на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси.

"Всего от Вооруженных сил Республики Беларусь будет задействовано свыше 250 военнослужащих одной из механизированных бригад Западного оперативного командования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководить учениями будет начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

Где и когда пройдут учения?

Учения пройдут на 13 полигонах Восточного военного округа РФ в период с 30 августа по 5 сентября. То есть, практические действия войск белорусской и российской армий будут проходить вдали от украинской границы.

Напомним, Кремль может вернуть свою армию на территорию Беларуси через две-три недели, если у них будет такая необходимость.

По данным Генштаба, на сегодня нет признаков того, чтобы войска России и Беларуси готовились к наступлению на Волынском и Полесском направлениях.

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