Беларусь на неделю продлила военные учения на границе с Украиной

Беларусь еще на неделю продлила военные учения на своей территории - до 13 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу " Беларускі Гаюн ".

О продлении учений свидетельствуют графики проведения учений на полигонах. 7 августа будет выходным днем для всех полигонов, 6 августа - для некоторых.

"Общее количество продлений составило 15 недель", - говорится в сообщении мониторинговой группы.

Там добавляют, что учения проходят в 13 районах Беларуси, которые граничат с Украиной.