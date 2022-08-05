Беларусь на неделю продлила военные учения на границе с Украиной
Фото: Беларусь на неделю продолжила военные учения (Getty Images)
Беларусь еще на неделю продлила военные учения на своей территории - до 13 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".
О продлении учений свидетельствуют графики проведения учений на полигонах. 7 августа будет выходным днем для всех полигонов, 6 августа - для некоторых.
"Общее количество продлений составило 15 недель", - говорится в сообщении мониторинговой группы.
Там добавляют, что учения проходят в 13 районах Беларуси, которые граничат с Украиной.
Ранее мы сообщали, военные учения в Беларуси продлены как минимум до 6 августа.
Недавно стало известно, что белорусский военный контингент примет участие в стратегическом командно-штабном учении "Восток-2022", которое пройдет на территории России.