В Беларуси на акции протеста задержали двух журналистов

Сегодня, 20 сентября, в белорусском городе Могилев во время акции протеста были задержаны двое сотрудников "Белсат". Журналисты были в жилетах с надписью "Пресса".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Журналистов "Белсат" Алину Скрабунову и Александра Сидаревского задержали. Задержание произошло около 15:00, они сейчас находятся в Ленинском райотделе милиции", - говорится в сообщении.

В то же Время количество участников акции "Марш справедливости" в Могилеве возросло до тысячи человек.

Напомним, в Бресте сегодня также проходит акция протеста против действующей власти. В городе начались задержания.

Кроме того, белорусы уже 43 день подряд выходят на акции протеста в Минске и других городах страны через фальсификацию президентских выборов, аресты оппозиционеров и убийства митингующих.

Также на фоне акций протеста в столице Беларуси ограничили работу мобильного интернета.