В Минске опять проблемы с мобильным интернетом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Минск на фоне акции протеста наблюдаются проблемы в работе мобильного интернета. Мобильный оператор ограничил пропускную способность сети.

Об этом сообщил мобильный оператор "А1" на странице в Twitter.

Как утверждает оператор, работа интернета была ограничена по требованию уполномоченных государственных органов.

"Выполнение этого требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - добавили в "А1".

Отметим, блокировка интернета во время акций протеста это уже обычная практика белорусских властей. В основном проблемы с доступом к сети наблюдаются в местах большого скопления людей. Такие ограничения вводят, чтобы усложнить процесс освещения протестов, а также координирование между митингующими.

Напомним, сегодня в Белоруссии снова проходят акции протеста против действующего президента Александра Лукашенко.

Перед началом акций протеста в Минске перекрыли улицы, а в центр стянули спецтехнику.