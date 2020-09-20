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У Білорусі на акції протесту затримали двох журналістів

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 20 вересня, у білоруському місті Могильов під час акції протесту були затримані двоє співробітників "Белсат". Журналісти були у жилетах із написом "Преса".

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Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Журналістів "Белсат" Аліну Скрабунову та Олександра Сидаревського затримали. Затримання відбулось близько 15:00, вони зараз перебувають у Ленінському райвідділі міліції", - йдеться у повідомленні.

Водночас кількість учасників акції "Марш справедливості" у Могильові зросла до тисячі осіб.

Нагадаємо, у Бресті сьогодні також проходить акція протесту проти чинної влади. У місті почалися затримання.

Крім того, білоруси вже 43-день поспіль виходять на акції протесту в Мінську та інших містах країни через фальсифікацію президентських виборів, арешти опозиціонерів та вбивства мітингувальників.

Також на фоні акцій протесту у столиці Білорусі обмежили роботу мобільного інтернету.

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