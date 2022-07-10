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У Білорусі активізувалася військова авіація з Росії: карта маршрутів

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Неділя 10 липня 2022 13:36
У Білорусі активізувалася військова авіація з Росії: карта маршрутів Фото: у Білорусі активізувалася військова авіація з Росії (wikimedia by Fedor Leukhin)
Автор: Валерія Поліщук

Напередодні ввечері в Білорусі знову активізувалася російська військова авіація. На військовий аеродром в Мачулищах (Мінська область) прилетіли два Іл-76 Повітряно-космічних сил Росії і літак ДРЛО A-50.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "білоруськи Гаюн" в Telegram.

Сьогодні вранці також на військовий аеродром прилетіли три російських Іл-76.

За даними аналітиків, о 05:00 з військового аеродрому "Іваново-Північний" (Іванівська область, Росія) в Мачулищі прилетів RF-86842 і полетів о 07:00.

О 08: 30 з міжнародного аеропорту Анапи ім. В. К. Коккінакі (Краснодарський край, Росія) прилетів RF-86048. О 10:10 борт полетів в Іваново. За інформацією спостерігачів, цей борт був порожній або з мінімальним завантаженням.

Третій Іл-76 ВКС РФ з реєстраційним номером RF-78791 прилітав до Білорусі і раніше, під час активної фази війни на Київському напрямку. Літак приземлився о 09:45. І поки залишається на території Білорусі, як і літак ДРЛО A-50, який прилетів напередодні.

Крім того, о 09:00 з Мачулищей полетів Іл-76 ВПС РБ з реєстраційним номером EW-004DE.

У Білорусі активізувалася військова авіація з Росії: карта маршрутів

Нагадавши, російська авіація вже 2,5 місяці не літає в зону дії протиповітряної оборони України.

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