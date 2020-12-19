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Правозащитники назвали количество политзаключенных в Беларуси

Суббота 19 декабря 2020 05:51
Правозащитники назвали количество политзаключенных в Беларуси
Фото: протесты в Минске (spring.org)
Автор: Инна Собора

Правозащитники центра "Весна" обновили данные по количеству политзаключенных в Беларуси. По их данным, 157 человек признаны политзаключенными.

Об этом говорится на сайте правозащитников.

В частности, врача Артема Сорокина признали политическим заключенным. Сорокин был задержан вместе с журналисткой Екатериной Борисевич "за разглашение информации о состоянии Романа Бондаренко".

Информация касалась уровня алкоголя в крови убитого молодого человека и опровергла заявления властей о том, что Роман Бондаренко якобы находился в состоянии алкогольного опьянения в момент избиения.

Ранее создатель Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик объявил бессрочную голодовку.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська заявила, что требует освобождения 145 политзаключенных.

РБК-Украина писало, что госсекретарь США Майк Помпео обратился к белорусской власти и призвал немедленно освободить более 100 политических заключенных.

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