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В Білорусі вже понад 700 політичних в'язнів, - правозахисники

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Білорусь, Середа 29 вересня 2021 16:33
В Білорусі вже понад 700 політичних в'язнів, - правозахисники Фото: в Білорусі вже понад 700 політичних в'язнів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Згідно з даними правозахисного центру, сьогодні в Білорусі 702 людини визнані політичними в’язнями. Більшість з них були незаконно затримані під час подій, які розгорнулися на тлі виборів президента у 2020 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на правозахисний центр "Весна"

"Блогери, бізнесмени, активісти штабів кандидатів у президенти, учасники акцій протесту знаходяться в місцях несвободи, далеко від своїх рідних і близьких з-за того, що не побоялися скористатися своїми правами - правом на участь в мирних зібраннях, на висловлення своєї думки та на участь в політичному житті країни", - відзначає пресслужба.

Як повідомляє центр, лише з 21 по 23 вересня в Білорусі затримали 11 осіб - працівників заводів і представників страйкових комітетів "Гродно Азоту", Білоруського металургійного заводу, Білоруської залізниці і "Нафтану". Наразі їх утримують у СІЗО. Затримання пов’язують, нібито, з діяльністю організацію "Робочий рух", яку було визнано екстремістською в Білорусі.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що, згідно з даними правозахисного центру "Весна", станом на грудень 2020 року, в Білорусі 157 осіб були визнані політичними в'язнями.

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