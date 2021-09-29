В Білорусі вже понад 700 політичних в'язнів, - правозахисники

Згідно з даними правозахисного центру, сьогодні в Білорусі 702 людини визнані політичними в’язнями. Більшість з них були незаконно затримані під час подій, які розгорнулися на тлі виборів президента у 2020 році.

"Блогери, бізнесмени, активісти штабів кандидатів у президенти, учасники акцій протесту знаходяться в місцях несвободи, далеко від своїх рідних і близьких з-за того, що не побоялися скористатися своїми правами - правом на участь в мирних зібраннях, на висловлення своєї думки та на участь в політичному житті країни", - відзначає пресслужба.

Як повідомляє центр, лише з 21 по 23 вересня в Білорусі затримали 11 осіб - працівників заводів і представників страйкових комітетів "Гродно Азоту", Білоруського металургійного заводу, Білоруської залізниці і "Нафтану". Наразі їх утримують у СІЗО. Затримання пов’язують, нібито, з діяльністю організацію "Робочий рух", яку було визнано екстремістською в Білорусі.