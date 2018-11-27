Беларусь заявила об отказе Украины во въезде почти 50 россиянам

Иллюстративное фото (УНИАН)

Украина за сутки отказала во въезде 47 россиянам

В Беларуси с утра 26 ноября зафиксировали возврат авиарейсами из Киева 47 российских граждан, которым отказали во въезде в Украину. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Беларуси Антон Бычковский, передает РБК-Украина со ссылкой на белорусские СМИ.

Сообщается, что с понедельника в аэропорт Минска вернулись из Киева 47 граждан России. По их словам, украинские власти отказали им во въезде. Также Бычковский отметил, что Украина пока не информировала Беларусь о каких-либо изменениях порядка пересечения границы гражданами России.

В то же время, в наземных пунктах пропуска массовых возвратов граждан России не фиксируется.

Напомним, ранее сообщалось, что закон о введении военного положения в Украине вступит в силу 28 ноября.

Отметим, ранее в Государственной пограничной службе Украины заявили, что в случае введения военного положения в Украине могут ограничить въезд для граждан Российской Федерации. В то же время закрывать контрольные пункты пропуска на Донбассе и на административной границе с Крымом не будут.