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Білорусь заявила про відмову України у в'їзді майже 50 росіянам

Новини » Політика    27.11.2018 - 14:09
Білорусь заявила про відмову України у в'їзді майже 50 росіянам
Ілюстративне фото (УНІАН)

Україна за добу відмовила у в'їзді 47 росіянам

У Білорусі з ранку 26 листопада зафіксували повернення авіарейсами з Києва 47 російських громадян, яким відмовили у в'їзді до України. Про це повідомив представник Державної прикордонної служби Білорусі Антон Бичковський, передає РБК-Україна з посиланням на білоруські ЗМІ.

Повідомляється, що з понеділка до аеропорту Мінська повернулися з Києва 47 громадян Росії. За їх словами, українська влада відмовила їм у в'їзді. Також Бичковський зазначив, що Україна поки не інформувала Білорусь про будь-які зміни порядку перетину кордону громадянами Росії.

У той же час, в наземних пунктах пропуску масових повернень громадян Росії не фіксується.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що закон про введення воєнного стану в Україні набуде чинності 28 листопада.

Відзначимо, раніше в Державній прикордонній службі України заявили, що в разі введення воєнного стану в Україні можуть обмежити в'їзд для громадян Російської Федерації. У той же час закривати контрольні пункти пропуску на Донбасі та на адміністративному кордоні з Кримом не будуть.

 

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