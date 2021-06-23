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Беларусь заявила о начале мировой прокси-войны

Автор: Анастасия Рокитна

Глава Министерства обороны Беларуси Виктор Хренин заявил о начале мировой прокси-войны. Это война якобы за будущую модель мироустройства.

Об этом он заявил во время выступления на IX Московской конференции по международной безопасности, сообщает "РИА Новости".

В мире, по его словам, началась не классическая война, когда сталкиваются государства и армии.

"Сегодня, по нашему мнению, идет глобальная прокси-война за будущую модель мироустройства между транснациональными и национальными элитами. Выгодополучатели в этой войне всячески пытаются остаться в тени, но они видны", - заявил Хренин.

По его словам, "сторонники однополярного глобального мира заявляют о своих планетарных амбициях". Они якобы хотят сместить независимые государства, стереть государственные границы между странами с помощью стратегии управляемого хаоса.

Напомним, Россия заявила об угрозе нового мирового противостояния.

Кроме того, Россия заявила о "взрывоопасной" ситуации в Европе, усиливается военное противостояние.

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Беларусьвойна