Опаснее холодной войны: Россия заявила об угрозе нового мирового противостояния

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об опасности нового противостояния в мире. Оно может быть более опасным, чем во времена холодной войны.

Об этом заявил Шойгу на международной конференции в Москве, сообщает "Интерфакс" .

По его словам, внимание к международным обязательствам подменяется односторонними санкциями и внедрением порядка, "основанного на неизвестно кем придуманных правилах".

"Мир стремительно погружается в новое противостояние, гораздо более опасное, чем во времена холодной войны", - сказал Шойгу.

Гиперзвук, цифровизация и роботизация выходят на первый план при разработке новых вооружений, заявил министр обороны России.

"В составе вооруженных сил ряда стран создаются космические и киберкомандования, главной задачей которых является не оборона, а планирование и проведение наступательных операций в соответствующих сферах", - отметил Шойгу.