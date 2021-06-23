Білорусь заявила про початок світової проксі-війни

Голова Міністерства оборони Білорусі Віктор Хренін заявив про початок світової проксі-війни. Це війна нібито за майбутню модель світоустрою.

Про це він заявив під час виступу на IX Московській конференції з міжнародної безпеки, повідомляє "РИА Новости" .

У світі, за його словами, почалася не класична війна, коли стикаються держави і армії.

"Сьогодні, на нашу думку, йде глобальна проксі-війна за майбутню модель світоустрою між транснаціональними і національними елітами. Вигодонабувачі в цій війні всіляко намагаються залишитися в тіні, але їх видно", - заявив Хренін.

За його словами, "прихильники однополярного глобального світу заявляють про свої планетарні амбіції". Вони нібито хочуть змістити незалежні держави, стерти державні кордони між країнами за допомогою стратегії керованого хаосу.