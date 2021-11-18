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Беларусь завершила ремонт нефтепровода "Дружба". Возобновят прокачку уже вечером

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Четверг 18 ноября 2021 20:27
Беларусь завершила ремонт нефтепровода "Дружба". Возобновят прокачку уже вечером Фото: Беларусь завершила ремонт нефтепровода "Дружба" (facebook.com/Prykarpatzakhidtrans)
Автор: Сергей Пышкин

Беларусь завершила ремонт на собственном участке нефтепровода "Дружба". Прокачку нефти возобновят вечером.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Zerkalo.

Отмечается, что внеплановым ремонтом на одной из веток нефтепровода занималась компания "Гомельтранснефть".

Из-за остановки прокачки - большинство СМИ связали это с напряженными отношениями между Беларусью и Европой на фоне миграционного кризиса. Впрочем, работу нефтепровода обещают возобновить уже вечером.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что Беларусь ограничила прокачку нефти в направлении Польши из-за внепланового ремонта на нефтепроводе "Дружба".

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