Беларусь ограничила прокачку нефти в направлении Польши

Беларусь временно ограничила прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши. Это связано с внеплановым ремонтом, который начался 16 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА .

"Со вчерашнего дня "Гомельтранснефть" начала внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба", ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша) ориентировочно на трое суток, при этом плановое задание месяца не пересматривается", - рассказал представитель "Транснефти" Игорь Демин.

Отмечают, что нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти в Европу. Трубопровод начинается в России, проходит через Беларусь, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву. Длина нефтепровода составляет около 5 200 километров.