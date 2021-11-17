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Беларусь ограничила прокачку нефти в направлении Польши

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Беларусь, Среда 17 ноября 2021 13:33
Беларусь ограничила прокачку нефти в направлении Польши Фото: Беларусь ограничила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Польши (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Беларусь временно ограничила прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши. Это связано с внеплановым ремонтом, который начался 16 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

"Со вчерашнего дня "Гомельтранснефть" начала внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба", ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша) ориентировочно на трое суток, при этом плановое задание месяца не пересматривается", - рассказал представитель "Транснефти" Игорь Демин.

Отмечают, что нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти в Европу. Трубопровод начинается в России, проходит через Беларусь, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву. Длина нефтепровода составляет около 5 200 километров.

Напомним, в Росси под Нижневартовском произошло возгорание в акватории реки Обь. Предварительно, горел подводный нефтепровод.

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