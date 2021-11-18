Білорусь завершила ремонт нафтопроводу "Дружба". Відновлять прокачування вже ввечері
Фото: Білорусь завершила ремонт нафтопроводу "Дружба" (facebook.com/Prykarpatzakhidtrans)
Білорусь завершила ремонт на власній ділянці нафтопроводу "Дружба". Прокачування нафти відновлять ввечері.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Zerkalo.
Зазначається, що позаплановим ремонтом на одній із гілок нафтопроводу займалася компанія "Гомельтранснафта".
Через зупинку прокачування - більшість ЗМІ пов’язали це з напруженими відносинами між Білоруссю та Європою на тлі міграційної кризи. Втім, роботу нафтопроводу обіцяють відновити вже ввечері.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Білорусь обмежила прокачування нафти у напрямку Польщі через позаплановий ремонт на нафтопроводі "Дружба".