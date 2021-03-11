Беларусь высылает еще одного польского дипломата

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Польской стороне вручили ноту с предложением руководителю и консулу Генерального консульства Польши в Гродно покинуть территорию страны.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Tut.by.
"В связи с чрезмерным, асимметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула Генерального консульства Польши в Бресте Е. Тимофеюка... До польской стороны доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно", - говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что дипломату нужно будет покинуть Беларусь в течение 48 часов.
Напомним, ранее МИД Беларуси выслал из страны консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка, из-за того, что тот принял участие в неофициальном мероприятии ко Дню памяти "проклятых солдат".
В ответ заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач заявил, что из страны вышлют оного из белорусских дипломатов.
Также РБК-Украина писало, что МИД Беларуси объявило персона нон грата двух дипломатов Британии за деятельность деструктивного характера на территории страны.