UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Беларусь высылает еще одного польского дипломата

Автор: Андрей Козловский

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Польской стороне вручили ноту с предложением руководителю и консулу Генерального консульства Польши в Гродно покинуть территорию страны.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Tut.by.

"В связи с чрезмерным, асимметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула Генерального консульства Польши в Бресте Е. Тимофеюка... До польской стороны доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что дипломату нужно будет покинуть Беларусь в течение 48 часов.

Напомним, ранее МИД Беларуси выслал из страны консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка, из-за того, что тот принял участие в неофициальном мероприятии ко Дню памяти "проклятых солдат".

В ответ заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач заявил, что из страны вышлют оного из белорусских дипломатов.

Также РБК-Украина писало, что МИД Беларуси объявило персона нон грата двух дипломатов Британии за деятельность деструктивного характера на территории страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Беларусь
Читайте также
Беларусь высылает польского дипломата
Прогноз погоды