Білорусь висилає ще одного польського дипломата

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах Польщі в Білорусі Мартіна Войцєховського. Польській стороні вручили ноту з пропозицією керівнику та консулу Генерального консульства Польщі у Гродно покинути територію країни.
Про це повідомляє прес-служба відомства, передає Tut.by.
"У зв'язку з надмірною, асиметричною і деструктивною відповіддю Польщі на законне та обґрунтоване рішення Білорусі стосовно консула Генерального консульства Польщі у Бресті Е. Тимофеюка... До польської сторони доведено рішення про недоцільність присутності на території Білорусі керівника та консула Генерального консульства Польщі у Гродно", - йдеться в повідомленні.
У відомстві також зазначили, що дипломату треба буде покинути Білорусь протягом 48 годин.
Нагадаємо, раніше МЗС Білорусі вислала з країни консула Генерального консульства Польщі в Бресті Єжи Тимофеюка, через те, що той взяв участь в неофіційному заході до Дня пам'яті "проклятих солдатів".
У відповідь заступник міністра закордонних справ Польщі Мартін Пшидач заявив, що вишлють з країни оного з білоруських дипломатів.
Також РБК-Україна писало, що МЗС Білорусі оголосило персона нон грата двох дипломатів Британії за діяльність деструктивного характеру на території країни.