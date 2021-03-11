Білорусь висилає ще одного польського дипломата

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах Польщі в Білорусі Мартіна Войцєховського. Польській стороні вручили ноту з пропозицією керівнику та консулу Генерального консульства Польщі у Гродно покинути територію країни.

"У зв'язку з надмірною, асиметричною і деструктивною відповіддю Польщі на законне та обґрунтоване рішення Білорусі стосовно консула Генерального консульства Польщі у Бресті Е. Тимофеюка... До польської сторони доведено рішення про недоцільність присутності на території Білорусі керівника та консула Генерального консульства Польщі у Гродно", - йдеться в повідомленні.

У відомстві також зазначили, що дипломату треба буде покинути Білорусь протягом 48 годин.