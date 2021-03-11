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Білорусь висилає ще одного польського дипломата

Новость на русском → Гродно, Четвер 11 березня 2021 18:37
Білорусь висилає ще одного польського дипломата Фото: МЗС Білорусі (facebook.com belarusmfa)
Автор: Андрій Козловський

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах Польщі в Білорусі Мартіна Войцєховського. Польській стороні вручили ноту з пропозицією керівнику та консулу Генерального консульства Польщі у Гродно покинути територію країни.

Про це повідомляє прес-служба відомства, передає Tut.by.

"У зв'язку з надмірною, асиметричною і деструктивною відповіддю Польщі на законне та обґрунтоване рішення Білорусі стосовно консула Генерального консульства Польщі у Бресті Е. Тимофеюка... До польської сторони доведено рішення про недоцільність присутності на території Білорусі керівника та консула Генерального консульства Польщі у Гродно", - йдеться в повідомленні.

У відомстві також зазначили, що дипломату треба буде покинути Білорусь протягом 48 годин.

Нагадаємо, раніше МЗС Білорусі вислала з країни консула Генерального консульства Польщі в Бресті Єжи Тимофеюка, через те, що той взяв участь в неофіційному заході до Дня пам'яті "проклятих солдатів".

У відповідь заступник міністра закордонних справ Польщі Мартін Пшидач заявив, що вишлють з країни оного з білоруських дипломатів.

Також РБК-Україна писало, що МЗС Білорусі оголосило персона нон грата двох дипломатів Британії за діяльність деструктивного характеру на території країни.

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