Білорусь висилає дипломатів США у відповідь на санкції
МЗС Білорусі оголосив про висилку дипломатів США і технічних співробітників американської дипмісії у Мінську. Це зроблено у відповідь на санкції, введені проти білоруських компаній.
Про це заявив прессекретар МЗС Білорусі Анатолій очей.
"Ми не можемо залишити без уваги цей недружній випад (введення санкцій - ред.). Тому сьогодні (3 червня - ред.) в МЗС був викликаний Тимчасовий повірений у справах США в Білорусі, якому оголошено про заходи у відповідь", - сказав око.
За його словами, у відповідь на односторонні дії США, щодо введення санкцій проти білоруських компаній, буде скорочена чисельність американського посольства.
"У їх числі скорочення дипломатичного та адміністративно-технічного персоналу американської дипмісії, посилення візових процедур, обмеження роботи американських фахівців в Білорусі на тимчасовій основі. Нами також відкликано рішення про роботу в Білорусі Агентства США з міжнародного розвитку", - уточнив представник МЗС.
Він зазначив, що це точкові заходи, які покликані послати чіткий сигнал США про безперспективність тиску і примусу у відносинах з Білоруссю.
"Як і раніше, ми не налаштовані на ескалацію і готові продовжувати контакти з американською стороною на принципах рівноправності і взаємної поваги", - уточнило око.
Нагадаємо, в кінці травня МЗС Литви оголосив про висилку двох Білоруських дипломатів. У відомстві підкреслили, що їх дії "несумісні з дипломатичним статусом".
У свою чергу Білорусь оголосила про відповідні заходи і вислала двох співробітників посольства Латвії. При цьому в МЗС Білорусі зазначили, що литовські дипломати вислані з країни, оскільки ведуть несумісну зі статусом дипломатичного співробітника діяльність.