Білорусь висилає дипломатів США у відповідь на санкції

МЗС Білорусі оголосив про висилку дипломатів США і технічних співробітників американської дипмісії у Мінську. Це зроблено у відповідь на санкції, введені проти білоруських компаній.

"Ми не можемо залишити без уваги цей недружній випад (введення санкцій - ред.). Тому сьогодні (3 червня - ред.) в МЗС був викликаний Тимчасовий повірений у справах США в Білорусі, якому оголошено про заходи у відповідь", - сказав око.

За його словами, у відповідь на односторонні дії США, щодо введення санкцій проти білоруських компаній, буде скорочена чисельність американського посольства.

"У їх числі скорочення дипломатичного та адміністративно-технічного персоналу американської дипмісії, посилення візових процедур, обмеження роботи американських фахівців в Білорусі на тимчасовій основі. Нами також відкликано рішення про роботу в Білорусі Агентства США з міжнародного розвитку", - уточнив представник МЗС.

Він зазначив, що це точкові заходи, які покликані послати чіткий сигнал США про безперспективність тиску і примусу у відносинах з Білоруссю.

"Як і раніше, ми не налаштовані на ескалацію і готові продовжувати контакти з американською стороною на принципах рівноправності і взаємної поваги", - уточнило око.