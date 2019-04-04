ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Беларусь выдворила в Украину замкомандира формирования боевиков "Восток"

Новости » Общество    04.04.2019 - 00:41
Беларусь выдворила в Украину замкомандира формирования боевиков "Восток"
Фото: граница Беларуси (facebook.com/GpkGovBY)

Боевику запретили въезд в Беларусь на 10 лет

Пограничники Беларуси выдворили в Украину заместителя командира формирования боевиков "Восток". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что белорусские правоохранители заметили мужчину, когда он разместил в интернете резюме и указал опыт работы в "Востоке". Пограничники запретили ему въезд в свое государство сроком на 10 лет.

По данным украинской госпогранслужбы, после проведения расследования установлено, Мужчина в Украине имел возможность получить образование, также учился в за рубежом и защитил там диссертацию, получив степень доктора политических наук. Долгое время работал по специальности.

В 2014 году гражданин Украины прибыл в Донецк со стороны РФ и вступил в ряды пророссийских боевиков.

"Согласно базам данных сайта "Миротворец", мужчина был заместителем командира НВФ "Восток", возглавляемого печально известным Александром Ходаковским, и сотрудником т. н. "МГБ ДНР" по вопросам разработки стратегии и тактики ведения боевых действий, формирования идеологической концепции "ДНР", обеспечения политической и юридической безопасности участников переговорного процесса", - отметили в пресс-лужбе украинских пограничников.

Напомним, Госбюро расследований открыло уголовное дело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной служб из-за полета кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политсовета "Оппозиционной платформы - За життя" Виктора Медведчука в Москву.

Боевики обстреляли жилые районы Новолуганского В Минске массово задерживают участников акции ко Дню Воли
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины БеларусьНВФбоевики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь